Histórico. Detroit Pistons sofrem 27.ª derrota consecutiva

Os Detroit Pistons fizeram história pela negativa, na madrugada desta quarta-feira. Ao perder na receção aos Brooklyn Nets, por 118-112, sofreram a 27.ª derrota consecutiva esta temporada, um recorde da NBA.

Detroit chegou a ter uma vantagem de 14 pontos, porém, o desfecho foi o mesmo dos 26 jogos anteriores. Cade Cunningham, com 41 pontos, Bojan Bogdanovic, com 23, e Jalen Duren, com um duplo-duplo (12 pontos e 15 ressaltos), bem tentaram inverter a narrativa, mas sem sucesso.

Os Nets tiveram seis jogadores a ultrapassar a dezena de pontos, com especial destaque para Cameron Johnson (24) e Mikal Bridges (21).

Está, assim, batido o recorde de derrotas consecutivas numa só época da NBA. Detroit tem um balanço de 28 derrotas, 27 delas de uma assentada, para apenas duas vitórias. O recorde total - alcançado em mais do que uma época - está a somente um jogo de distância: poderão ser os Boston Celtics, de Neemias Queta, a "ajudar" a bater a marca de 28 derrotas seguidas dos Philadelphia 76ers entre 2014/15 e 2015/16.

É já na madrugada de sexta-feira, às 00h30, em Boston.