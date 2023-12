NBA. Neemias Queta consegue o segundo duplo-duplo da carreira

O português Neemias Queta fez este sábado o seu máximo de carreira em pontos e ressaltos na vitória dos Boston Celtics frente aos Los Angeles Clippers, por 145-108.

Em quase 23 minutos, o poste somou o segundo duplo-duplo na NBA, com 14 pontos e 12 ressaltos, ambos recordes na principal liga de basquetebol norte-americana, além de 3 assistências.

Aproveitando a ausência dos postes Kristaps Porzingis e Luke Kornet, Neemias Queta teve ainda aquele que foi o seu segundo jogo com mais minutos na NBA.

Com a vitória, os Celtics mantêm-se com o melhor registo na NBA, com 22 vitórias e 6 derrotas.