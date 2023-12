Auriol Dongmo lesionada

A atleta do Sporting Auriol Dongmo vai estar fora de competição durante os próximos meses, devido a uma lesão num treino, que a obrigou a ser submetida a uma intervenção cirúrgica, confirmou a agência Lusa junto de várias fontes próximas.

Auriol Dongmo, de 33 anos, lesionou-se durante a semana no decorrer de um treino e foi operada na quinta-feira.

De acordo com o jornal Record, a lançadora do peso luso-camaronesa sofreu "uma fratura numa perna" e já está em recuperação da cirurgia à qual, entretanto, foi submetida.

O período de paragem poderá impedir a participação da atleta do Sporting nos Campeonatos Mundiais de pista coberta, agendados para o início de março, em Glasgow, na Inglaterra, e nos Europeus, que decorrerão entre 7 e 12 de junho, no estádio Olímpico de Roma, em Itália.

Auriol Dongmo já alcançou a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024 exigida pela World Athletics, mas a sua eventual presença só será confirmada em 30 de junho de 2024, uma vez que no atletismo, 50% das vagas são atribuídas por “ranking” e as restantes a são ocupadas por atletas com mínimos.

A lançadora do peso, campeã do Mundo em pista coberta no ano passado, revalidou em março passado o título europeu do lançamento do peso em pista coberta, e em junho conquistou a medalha de ouro no lançamento do peso dos Jogos Europeus Cracóvia 2023.