Natação. Benfica campeão em masculinos e femininos

O Benfica conquistou os títulos nacionais masculino e feminino de natação.

Os encarnados conseguem o bicampeonato nos masculinos, com 290 pontos contra 260 do Sporting, e o segundo título da sua história da equipa feminina (273 pontos contra 262 do Sporting).

As provas decorreram nas piscinas de Felgueiras.

Destaque para Diogo Ribeiro, que estabeleceu novo recorde nacional dos 100 metros mariposa em piscina curta, fixando-os em 51 segundos exatos.



O outro recorde foi alcançado pela estafeta feminina das encarnadas, nos 4x200 metros livres, com 8.03,35 minutos, por Letícia André, Catarina Franco, Ema Conceição e Diana Durães.