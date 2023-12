Futsal. Benfica conquista Champions feminina

A equipa feminina de futsal do Benfica conquistou a oficiosa Futsal Women's European Champions pela primeira vez depois de derrotar as italianas do Bitonto, na final, nas grandes penalidades.

Em Espanha, as encarnadas voltaram a encontrar as campeãs transalpinas (que tinham vencido por 4-3) no jogo decisivo e o equilíbrio voltou a ser a nota dominante.

Durante o tempo regulamentar, as duas equipas terminaram 1-1, com o golo das águias a ser apontado pela capitã Inês Fernandes.

No prolongamento não houve golos e tudo se decidiu da marca de penálti.

Mais uma vez, a guarda-redes Marta Costa foi decisiva ao defender várias grandes penalidades. O Benfica acabou por vencer por 5-4.

É a primeira vez que o Benfica conquista esta Champions oficiosa, já com a FIFA como observadora.