Benfica lidera Nacionais de natação masculinos, Sporting nos femininos

O Benfica lidera os campeonatos nacionais de natação, cumprido o primeiro de dois dias de competição em Felgueiras, enquanto o Sporting comanda em femininos.

Campeão em título, o Benfica soma 140 pontos, à frente do Algés e Dafundo, com 119, do Sporting, com 116, do FC Porto, com 106 e do Sporting de Braga, com 100.

O Sporting, que também defende o ceptro, neste caso em femininos, está na frente com 126 pontos, mais dois pontos que o Benfica, enquanto o pódio provisório é fechado pelo FC Porto, com 115.

O Fluvial Portuense, quarto com 92 pontos, e o Louzan Natacão/EFAPEL, quinto, com 85, completam o lote dos melhores classificados em femininos.