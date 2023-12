Voleibol. Benfica derrotado em Itália

O Benfica perdeu 3-0, em Itália, diante do Piacenza na quarta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de voleibol.

Os encarnados deram boa réplica, como se comprova pelas diferenças nos sets (30-28, 25-21 e 28-26), mas os campeões italianos confirmaram a superioridade.

A equipa da Luz ainda não pontuou nesta fase de grupos, somando quatro derrotas em quatro jogos.

Na próxima jornada, o Benfica recebe os alemães do Berlim, a 10 de janeiro.

VOLEIBOL Masculinos - Liga dos Campeões

Grupo C, 4ª Jornada

Piacenza (Itália) 3-0 Benfica 30-28, 25-21, 28-26

Classificação

1- Piacenza (Itália) (10-5) 9 pontos

2- Halkbank (Turquia) (9-6) 8

3- BR Volleys (Alemanha) (9-6) 7

4- Benfica (1-12) 0

5ª Jornada

Benfica - BR Volleys (Alemanha) 20h00