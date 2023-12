Neemias Queta soma primeiro duplo-duplo da carreira na NBA

Neemias Queta somou o primeiro duplo-duplo da carreira na NBA, na madrugada desta quarta-feira, na derrota dos Boston Celtics na visita aos Golden State Warriors, por 132-126, no prolongamento.

O poste português, de 24 anos, somou dez pontos e dez ressaltos (quatro defensivos e seis ofensivos) em 20 minutos e 46 segundos de jogo. Também fez uma assistência e roubou uma vez a bola.

Nota, também, para as exibições de Derrick White, com 30 pontos, e Jaylen Brown, com 28, que mantiveram Boston na luta até ao fim.

Ainda assim, não bastou para ajudar os Celtics a vencer os Warriors, que contaram com Stephen Curry em grande nível: brilhou com 33 pontos, bem escudado pelo "irmão" Klay Thompson, que chegou aos 24.

Apesar da derrota, os Boston Celtics mantêm-se na liderança da Conferência Este, com balanço de 20 vitórias e seis derrotas. Os Golden State Warriors estão em 11.º no Oeste, fora das zonas de acesso direto e indireto aos "play-offs", com registo de 13 triunfos e 14 derrotas.