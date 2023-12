"Pogacar pode condicionar êxito de João Almeida no Tour"

José Azevedo considera que a ambição pessoal de João Almeida na Volta a França pode estar condicionada devido à presença de Tadej Pocagar.



O ciclista português vai integrar a equipa da UAE Emirates no Tour, pela primeira vez. A equipa vai estar com os melhores corredores na prova, com destaque para Tadej Pogacar, Juan Ayuso e Adam Yates.

Em entrevista a Bola Branca, José Azevedo admite que "a presença Pogacar poderá condicionar a prestação de João Almeida a nível pessoal e das suas ambições, mas também poderá abrir oportunidades".

"O Tour tem estado muito bloqueado por dois ciclistas, Pogacar e Vingegaard. Muitas vezes, estas marcações que se fazem entre líderes poderá abrir possibilidades a outro ciclista. Em alguns momentos, até a equipa pode sentir e arriscar com outro corredor. E aí, o João poderá ter a sua oportunidade", assinala o antigo ciclista português.

Passo natural na carreira

José Azevedo participou em cinco edições do Tour. Posição privilegiada para dar uma sugestão a João Almeida, que se estreia no prova francesa.

"Tem de chegar ao Tour na sua melhor condição física, deixar que a corrida se vá desenrolando. Se tiver uma missão de apoio ao líder, logicamente terá de o fazer, mas, muitas vezes, essa missão abre possibilidades que se poderão aproveitar. Na minha carreira, tive sempre de trabalhar para líderes e consegui fazer boas classificações, ou seja, tudo isto depende do desenrolar da corrida. Os anos não são todos iguais, mas eu acho que o mais importante é sentir que o João dá o passo seguinte na sua carreira, chega ao Tour. Qualidade sem dúvida que o João tem, para poder aspirar a fazer um bom resultado", assegura.

João Almeida estreia-se na Volta a França aos 25 anos. Um trajeto natural, com os resultados que tem obtido noutras provas: "Esta estreia é o passo natural na carreira do João. Depois de ter feito vários anos o Giro, com resultados bastante importantes, e o último dos quais com pódio, logicamente que, agora, faz todo sentido partir para o Tour."