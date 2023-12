Arménia recebe Final Four da Liga dos Campeões de futsal

A final a quatro da Liga dos Campeões de futsal, com Sporting, Benfica, Barcelona e o campeão Palma, decorre em Erevan, caital da Arménia, de 3 a 6 de maio de 2024, anunciou a UEFA esta segunda-feira.

A Final Four ibérica decorrerá na Karen Dermichyan Arena, em Erevan, com capacidade para receber 6.900 espectadores, depois da UEFA ter atribuído a organização à anfitriã Federação de Futebol da Arménia (FFA).

A fase final será um evento a eliminar entre as equipas que venceram os grupos da Ronda de Elite em novembro: o campeão Palma Futsal e os antigos vencedores Barcelona (2022, 2020, 2014, 2012), Sporting (2021 e 2019) e Benfica (2010).

O sorteio das meias-finais, em data e local a confirmar, dividirá as quatro equipas em duas eliminatórias a disputar a 3 de maio de 2024 (sexta-feira), com a final e o encontro do terceiro lugar a terem lugar dois dias depois, a 5 de maio (domingo).

Erevan será o terceiro local neutro para a fase final desta competição, depois de Zadar, na Croácia (um evento único com oito equipas devido à Covid em 2021) e Riga, na Letónia (2022). Saragoça foi o palco em 2018, quando foi organizado conjuntamente pelo Inter FS e pelo FC Barcelona.

A Karen Dermichyan Arena foi inaugurada em 1983 e renovada em 2008. Já recebeu uma grande variedade de eventos desportivos e concertos, desde hóquei no gelo e boxe até as Olimpíadas de Xadrez e o Festival Eurovisão da Canção Júnior.

Desde a introdução da fase decisiva com quatro equipas, as fases finais foram em Múrcia (2007), Moscovo (2008), Ecaterimburgo (2009), Lisboa (2010 e 2015), Almaty (2011, 2017 e 2019), Lérida (2012), Tbilisi (2013), Baku (2014), Guadalajara (2016), Barcelona (2020) e Palma de Maiorca (2023).