Raphaella Monteiro regressa ao Benfica

A brasileira Raphaella Monteiro está de regresso à equipa de basquetebol feminino do Benfica.

A extremo/poste, de 28 anos, volta à Luz depois das épocas 2021/22 (campeã nacional) e 2022/23.

Raphaella Monteiro, que estava nas italianas do Battipaglia, vem para reforçar uma equipa que tem tido grandes dificuldades em termos de resultados e exibições após uma revolução no plantel.

Em declarações à BTV, a internacional brasileira mostrou-se "feliz por estar de volta" a um "lugar" que sempre a "recebeu muito bem". A jogadora promete “ajudar" e “dar o máximo”.

O Benfica está atualmente no sexto lugar do campeonato, com 18 pontos, a quatro do duo da frente: União Sportiva e Gdessa.