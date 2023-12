André Coelho. “Ganhar e somar mais três pontos”

O fixo André Coelho não tem dúvidas antes do Portugal – Finlândia em futsal: o objetivo é “ganhar e somar mais três pontos”.

A partida de qualificação para o Mundial está marcada para esta sexta-feira, em Coimbra, a partir das 19h30.

O internacional luso considera que a partida contra a Finlândia “será mais um jogo duro, como se fosse uma final. São três pontos que queremos muito e que nos darão o primeiro lugar do grupo e o consequente apuramento para o Mundial”.

“A Finlândia é um adversário duríssimo, vem cá com o objetivo de pontuar e de levar as decisões para a última jornada. O nosso objetivo é muito claro: ganhar e somar mais três pontos”, acrescentou o jogador do Barcelona.

A receita da equipa das quinas é clara: “Sermos nós próprios, competitivos e agressivos, tanto a defender como a atacar. Os detalhes são essenciais, as bolas paradas, o acerto no último passe, na finalização ou na pressão. Temos de ser perfeitos nesses capítulos”.

Portugal lidera o grupo E, com 12 pontos, mais três do que a Finlândia, segunda classificada, e está a uma vitória de garantir o apuramento direto para o Mundial da modalidade.