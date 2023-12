Futsal. Tiago Brito quer fechar apuramento para o Mundial só com vitórias

O ala Tiago Brito quer que a seleção portuguesa de futsal conquiste “seis pontos” nos próximos dois jogos de qualificação e carimbar o passaporte para o Mundial da modalidade.

“O nosso grande objetivo para este estágio é somar seis pontos. À semelhança dos estágios anteriores, queremos vencer as duas partidas e, consequentemente, garantir a qualificação para o Mundial só com vitórias. Se ganharmos no próximo jogo selamos esse apuramento”, refere o atleta do Sp. Braga.

O jogador deixou elogios ao próximo adversário: “A Finlândia é uma equipa que tem evoluído muito nos últimos tempos, estão sempre nas decisões, seja no ‘play-off’ de acesso, seja no último Europeu, onde nos defrontámos nos quartos de final. É uma das seleções que mais tem crescido na Europa nos últimos anos. Em termos individuais, são extremamente físicos. É uma seleção nórdica diferente das restantes dessa zona, ou seja, são mais técnicos que o habitual. Esperamos dificuldades, mas estamos confiantes de que iremos dar uma excelente resposta”.

Tiago Brito comenta ainda o facto de Portugal estar sem perder há sete anos: “É uma responsabilidade boa. É melhor ter este registo do que termos perdido recentemente e estarmos à procura de voltar às vitórias. É natural que, atualmente, todas as seleções procurem dar sempre um pouco mais contra nós”.

Portugal lidera o grupo E da Ronda de Elite e está a uma vitória de carimbar a sua presença no Mundial 2024.

A próxima partida é sexta-feira contra a Finlândia e na próxima quarta-feira contra a Geórgia.