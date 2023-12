Uijtdebroeks reforça Jumbo-Visma

A Visma-Lease a Bike, novo nome da Jumbo-Visma, confirma a contratação do jovem Cian Uijtdebroeks para a nova temporada de ciclismo.

O belga, de 20 anos, assina contrato com a equipa neerlandesa até 2027.

Em 2022, Uijtdebroeks deu muito nas vistas, especialmente com a vitória no Tour do Futuro e com o oitavo lugar no final da Vuelta.

De recordar que a Jumbo-Visma, equipa que venceu as três grandes voltas da temporada, perdeu Primoz Roglic (que decidiu mudar de ares), mas também Nathan van Hooydonck, com problemas cardíacos, e Michel Hessmann, suspenso por doping.