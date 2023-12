Quatro portugueses nas meias-finais do Europeu de natação

Os nadadores portugueses Diogo Ribeiro e Miguel Nascimento, nos 100 metros livres, Gabriel Lopes, nos 200 costas, e Francisca Martins, nos 200 livres, qualificaram-se para as meias-finais dos Europeus de piscina curta.

Na competição que decorre até domingo em Otopeni, na Roménia, Diogo Ribeiro registou 47,17 segundos, o que lhe deu o 10.º tempo das eliminatórias, enquanto Miguel Nascimento terminou com 48,28, o 17.º tempo entre 43 nadadores inscritos.

As meias-finais dos 100 metros livres vão decorrer na tarde deste sábado, tal como acontece com as meias dos 200 metros costas, com a presença de Gabriel Lopes, que terminou as eliminatórias com o tempo de 1.53,54 minutos, a oitava marca entre 24 nadadores.

Na mesma prova, o nadador João Costa terminou com a marca de 1.58,58 minutos, o 23.º tempo, e não conseguiu passar.

Já Francisca Martins terminou os 200 metros livres com o tempo de 1.57,39 minutos, que lhe deu o 16.º tempo entre 41 participantes e um lugar nas meias-finais, que também se disputam na tarde de hoje.

Pelo caminho ficaram Ana Guedes e Mariana Cunha, nos 50 metros mariposa, terminando a competição com o 23.º e 25.ª tempo das eliminatórias.

Já a estafeta mista de Portugal de 4x50 metros livres, composta por Diogo Ribeiro, Miguel Nascimento, Mariana Cunha e Francisca Martins, terminou a prova com a marca de 1.34,86 minutos, melhor tempo nacional de seleções, o que lhes garantiu a 12.ª marca das qualificações, não conseguindo o apuramento.