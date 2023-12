Paris 2024. Portugal tem oito judocas em posição elegível a seis meses dos Jogos

A judoca Catarina Costa fecha o ano em terceiro lugar em -48 kg no apuramento para os Jogos Olímpicos, numa lista em que Portugal tem provisoriamente oito atletas em zona elegível para Paris2024.

Quando faltam cerca de seis meses para o final da qualificação, com o ranking a ser publicado no final de junho de 2024, ainda antes da atribuição de quotas, os judocas portugueses mantêm um registo similar a Tóquio2020, onde estiveram em maior número.

Até junho é previsível que se verifiquem alterações e quando ainda existem muitas competições por disputar, mas a fechar o ano a vice-campeã europeia Catarina Costa é a portuguesa mais bem colocada, com uma subida ao terceiro lugar da sua categoria.

Catarina Costa, que progrediu no apuramento à ‘boleia’ do recente terceiro lugar no Grand Slam de Tóquio, apenas é superada no seu peso pela italiana Assunta Scutto e pela japonesa Natsumi Tsunoda.

O ranking olímpico de cada uma das 14 categorias atribui os primeiros 17 lugares para Paris2024, com exceção a judocas do país anfitrião e à repetição de países, com cada um a inscrever apenas um atleta.

Portugal tem oito elegíveis, com os ‘repetentes’ Telma Monteiro, Bárbara Timo, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes e Jorge Fonseca, além de Catarina Costa, bem como os estreantes Rodrigo Lopes e João Fernando.

Em masculinos, Rodrigo Lopes (-60 kg) está no limite da zona de apuramento, com entrada como 17.º, e João Fernando (-81 kg) ocupa a quota continental, enquanto o bicampeão mundial de 2019 e 2021 e bronze em Tóquio2020 Jorge Fonseca (-100 kg) está em 12.º.

Telma Monteiro tem o grande desafio no setor feminino, com a judoca do Benfica, quase a completar 38 anos, a tentar estar nos seus sextos Jogos Olímpicos, numa fase em que foi operada a uma rotura de ligamentos num joelho e corre ‘contra o tempo’.

A judoca, quatro vezes vice-campeã mundial e medalha de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro, é atualmente 15.ª entre os elegíveis diretamente na categoria de -57 kg.

Também no setor feminino, Bárbara Timo ocupa o 10.º lugar direto em -63 kg, Patrícia Sampaio o sétimo em -78 kg, e Rochele Nunes o quarto em +78 kg, com as duas últimas a situarem-se ainda em lugares de cabeças de série.

A competição de judo dos Jogos Olímpicos de Paris2024 decorre entre 27 de julho e 03 de agosto, numa modalidade em que Portugal conta com três medalhas olímpicas, todas de bronze, de Nuno Delgado em Sydney2000, Telma Monteiro no Rio2016 e Jorge Fonseca em Tóquio2020.