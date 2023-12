Contrarrelógio e final no Malhão são as novidades da Volta ao Algarve 2024

A Volta ao Algarve terá duas novidades em 2024: um contrarrelógio em Albufeira e final no alto do Malhão, em Loulé.

São estas as inovações da 50.ª edição da mais reputada prova de ciclismo em Portugal, que se estenderá por 752,9 quilómetros - com acumulado de elevação de 14.455 metros -, ao longo de cinco etapas, entre 14 e 18 de fevereiro do próximo ano.

Repete-se o final de 2022, no Malhão, quando o belga Remco Evenepoel conquistou a Volta ao Algarve. A etapa mais longa da única volta nacional pertencente ao circuito UCI ProSeries será logo a primeira, com ligação de Portimão a Lagos em 200,8 quilómetros.

A segunda etapa, entre Lagoa e Alto da Fóia, de 171,9 km, terá quatro contagens de montanha, entre as quais a subida ao alto da Choça, de quarta categoria. A meta na Fóia é o ponto mais alto do circuito.

No terceiro dia, o pelotão percorrerá 192,2 quilómetros entre Vila Real de Santo António e Tavira, com final em plano, para os "sprinters".

À etapa 4, a grande novidade da competição: o contrarrelógio individual de 22,2 quilómetros, em Albufeira.

A Volta ao Algarve termina com a quinta etapa, com início em Faro e cinco contagens de montanha, a última a subida até à meta, de segunda categoria, no alto do Malhão, que coroará o sucessor do colombiano Daniel Martínez (INEOS Grenadiers) como vencedor da prova.

Já estão confirmadas 13 equipas: Alpecin-Deceuninck (Bélgica), Arkea-B&B Hotels (França), Astana Qazaqstan Team (Cazaquistão), BORA-hansgrohe (Alemanha), EF Education-EasyPost (EUA), Groupama-FDJ (França), Lidl-Trek (EUA), Soudal Quick-Step (Bélgica), Team dsm-firmenich PostNL (Países Baixos), UAE Team Emirates (Emirados Árabes Unidos), Caja Rural-Seguros RGA (Espanha), Tudor Pro Cycling (Suíça) e Uno-X Mobility (Noruega).

O alinhamento ficará fechado nas próximas semanas.