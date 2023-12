Casper Ruud vai defender o título do Estoril Open em 2024

O tenista norueguês Casper Ruud vai voltar a marcar presença no Estoril Open, anunciou a organização do torneio esta quarta-feira.

O atleta de 24 anos venceu a prova em abril frente ao sérvio Miomir Kecmanovic, em dois "sets".

Ruud é atualmente o 11.º melhor do mundo, mas chegou a ocupar a segunda posição do "ranking" ATP. O tenista soma 10 títulos na carreira e chegou à final de três Grand Slams (Roland Garros em 2022 e 2023 e o US Open em 2022).

O torneio português realiza-se entre 30 de março e 7 de abril do próximo ano, no Clube de Ténis do Estoril.