Europeus de piscina curta. Diogo Ribeiro, Gabriel Lopes e João Costa nas "meias"

Os nadadores portugueses Diogo Ribeiro, em 100 metros mariposa, e Gabriel Lopes e João Costa, em 50 costas, qualificaram-se, esta terça-feira, para as meias-finais das respetivas provas dos Europeus de piscina curta, que se disputam em Otopeni, na Roménia.

Digo Ribeiro, de 19 anos, triplamente apurado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 (50 e 100 metros livres, mais 100 mariposa), obteve o 13.º melhor tempo entre os 33 atletas inscritos para as eliminatórias, com o tempo de 51,56 segundos, distante da melhor marca da fase preliminar, de 49,14, que foi alcançada pelo suíço Noe Ponti.

O nadador português, que em julho conquistou a medalha de prata nos Mundiais de piscina olímpica na prova dos 50 metros mariposa, em Fukuoka (Japão), vai tentar qualificar-se para a final ainda esta terça-feira, a partir das 16h41, pouco depois de os compatriotas disputarem as meias-finais dos 50 metros costas (16h25).

Gabriel Lopes e João Costa ganharam o direito a discutir o acesso à final depois de terem obtido o 16.º e o 18.º registo das eliminatórias, respetivamente, com as marcas de 23,92 e 23,96 segundos, entre 37 nadadores inscritos, dos quais o francês Tomac Mewen foi o mais rápido, com 23,16.

A estafeta feminina de 4x50 metros livres, composta por Ana Guedes, Mariana Cunha, Francisca Martins e Camila Rebelo, obteve novo máximo de uma seleção portuguesa, com o tempo de 1.41,99 minutos, mas não evitou terminar na 10.ª e última posição, falhando o acesso às meias-finais.