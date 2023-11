Futsal. Benfica apurado para a “final four” da Liga dos Campeões

O Benfica garantiu a qualificação para a 'final four' da Liga dos Campeões de futsal pelo terceiro ano seguido, face ao empate do Prishtina diante do Dobovec, na segunda jornada do Grupo B da Ronda de Elite.

Os encarnados, que bateram o Kairat, por 3-2, lideram o grupo, com seis pontos, mais três do que os cazaques, sobre os quais têm vantagem no confronto direto, e mais cinco face a Dobovec e Prishtina, que foram derrotados na primeira jornada e que empataram 3-3.

Com apenas um duelo por disputar, diante dos kosovares, no sábado, em Pristina, o Benfica tem já garantido o primeiro lugar da 'poule' e, por conseguinte, a presença na fase final da Liga dos Campeões.

As águias, campeãs europeias em 2010 e 'vices' em 2004, garantem, assim, a quinta presença na 'final four' da Champions de futsal e a terceira consecutiva.

Já o Sporting goleou o Loznica/Grad, por 9-1, na primeira jornada do grupo C.

Pelos leões marcaram Zicky, Merlim (2), Pauleta (2), Diogo Santos, Paçó e Hugo Neves (2).

FUTSAL - Ronda de Elite

Grupo A

Riga Letónia)

2ª Jornada

Etoile Lavalloise França) 0-7 Barcelona (Espanha)

Riga Futsal Club (Letónia) 5-4 Città di Eboli (Itália)

Classificação

1- Riga Futsal Club (Letónia) (10-8) 6 pontos

2- Barcelona (Espanha) (9-2) 4

3- Città di Eboli (Itália) (6-7) 1

4- Etoile Lavalloise França) (4-12) 0

Grupo B

Prishtina (Kosovo)

2ª Jornada

Kairat Almaty (Cazaquistão) 2-3 Benfica

Intervalo: 1-3

Marcadores Kairat Almaty (Cazaquistão): Tursagulov, Da Silva

Marcadores Benfica: Afonso Jesus, Diego Nunes, Lúcio Junior

Prishtina (Kosovo) 3-3 Dobovec (Eslovénia)

Classificação

1- Benfica (7-5) 6 pontos

2- Kairat Almaty (Cazaquistão) (13-5) 3

3- Dobovec (Eslovénia) (6-7) 1

4- Prishtina (Kosovo) (5-14) 1

Grupo C

Lisboa (Pavilhão João Rocha)

1ª Jornada

Anderlecht (Bélgica) 5-2 Haladás (Hungria)

Loznica/Grad (Sérvia) 1-9 Sporting

Intervalo: 4-0

Marcador Loznica/Grad (Sérvia): Rosic

Marcadores Sporting: Hugo Neves (2), Alex Merlim (2), Pauleta (2), Diogo Santos, Zicky Té, Tomás Paçó

Classificação

1- Sporting (9-1) 3 pontos

2- Anderlecht (Bélgica) (5-2) 3

3- Haladás (Hungria) (2-5) 0

4- Loznica/Grad (Sérvia) (1-9) 0

Grupo D

2ª Jornada

Palma de Maiorca (Espanha)

Olmissum (Croácia) 3-4 Hit Kyiv (Ucrânia)

Palma Futsal (Espanha) 3-1 Lubawa (Polónia)

Classificação

1- Palma Futsal (Espanha) (8-4) 6 pontos

2- Lubawa (Polónia) (7-8) 3

3- Hit Kyiv (Ucrânia) (9-9) 3

4- Olmissum (Croácia) (6-9) 0