Basquetebol. Benfica perde na Grécia

O Benfica perdeu em casa dos gregos do PAOK, por 76-74, na quarta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões de basquetebol.

Os encarnados ainda lideraram no primeiro quarto, mas os gregos já venciam ao intervalo 39-37.

A equipa da casa foi mantendo a vantagem curta, mas a equipa da Luz ainda voltou a liderar aos 71-70, mas a equipa da casa acabou por vencer a partida.

Aaron Broussard foi o melhor marcador das águias, com 21 pontos.

De recordar que na primeira “mão”, a equipa da Luz tinha vencido a partida contra o PAOK.





Com este resultado, o Benfica está no terceiro lugar, com cinco pontos. O PAOK lidera, com sete pontos.