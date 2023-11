Andebol. FC Porto perde na Dinamarca

O FC Porto perdeu 35-27 contra os dinamarqueses do GOG na nona jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

Ao intervalo, os dragões já perdiam por 20-12.

Com este resultado, os azuis e brancos são sextos no grupo, com seis pontos.

ANDEBOL - Liga dos Campeões

9ª Jornada

GOG (Dinamarca) 35-27 FC Porto

Intervalo: 20-12

Classificação

1- Barcelona (271-227) 14 pontos -1 jogo

2- Veszprem (Hungria) (290-250) 14 -1 jogo

3- Magdeburg Alemanha) (247-224) 12 -1 jogo

4- GOG (Dinamarca) (284-283) 10

5- Montpellier (França) (233-229) 8 -1 jogo

6- FC Porto (259-301) 6

7- Wisla Plock (Polónia) (234-250) 4

8- Celje (Eslovénia) (262-316) 0

7DEZ

10ª Jornada

FC Porto - Magdeburg (Alemanha) 19h45