​Neemias Queta soma sete pontos e 10 ressaltos no triunfo dos Boston Celtics

No segundo embate pelos Celtics, e primeiro em casa, o poste luso esteve em campo 15.09 minutos, o seu quinto maior registo em 22 jogos na prova, e destacou-se nas tabelas, sobretudo na ofensiva, com seis ressaltos, a melhor marca entre os 18 jogadores, nove de cada equipa, que atuaram no TD Garden.



Com o poste letão Kristaps Porzingis de fora - tal como o base Jrue Holiday -, o jogador luso, que também somou um roubo de bola, foi o terceiro suplente dos Celtics com mais minutos, à frente de Luke Kornet (9.20), concretizando três de oito lançamentos de campo e o lance livre de que beneficiou. Com Neemias em campo, os Celtics tiveram um saldo positivo de cinco pontos, sendo que o jogador luso marcou mais pontos do que o poste titular, o veterano Al Horford, autor de seis pontos e 15 ressaltos, em 32.24 minutos. Jayson Tatum, com 34 pontos, nove ressaltos e quatro assistências, foi o jogador em maior destaque nos Celtics, secundado pelos 21 pontos e sete ressaltos de Jaylen Brown e os 15 pontos e 11 assistências de Derrick White. Na formação de Atlanta, destaque para o base Trae Young, que somou 33 pontos, com 12 em 27 nos `tiros` de campo, sete assistências e cinco ressaltos. Os Boston Celtics lideram a Conferência Este, com 13 vitórias e quatro derrotas, enquanto os Atlanta Hawks seguem no nono posto, com oito triunfos e outros tantos desaires. Quanto a Neemias Queta, conta agora 22 jogos na NBA, dois pelos Boston Celtics, que o contrataram esta temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22 e apenas cinco em 2022/23.