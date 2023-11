Hóquei em patins. Murches ganha e HC Braga perde na Taça Europeia

O Murches entrou a ganhar na qualificação da Taça Europeia de hóquei em patins, ao vencer no arranque do Grupo D os alemães do Walsum, por 6-2.

Em Duisburgo, na Alemanha, Tomás Moreira adiantou a formação lusa, que não voltou a perder o controlo do jogo, acabando a partida com vitória folgada graças a um “hat-trick” de Gonçalo Nunes e dois golos de Rafa.

Para os alemães marcaram Sebastian Haas e Joan Carles Molero, deixando o Murches junto ao Voltregà na frente do agrupamento antes de defrontar o Lyon.

Por seu lado, o Hóquei Clube de Braga entrou a perder em casa, ao ceder por 9-3 ante os italianos do Follonica que, ao intervalo, venciam já por 6-0, acabando por chegar aos nove graças a Bonarelli, Federico Pagnini, Buralli e Banini, com dois tentos cada, e outro de Marco Pagnini.

Para a formação portuguesa marcaram, em Braga, Vítor Hugo, António Trabulo e Miguel Henriques. O próximo adversário no Grupo B é o Uttigen, da Suíça.

Os dois melhores clubes de cada 'poule' são apurados desta ronda de qualificação da Taça Europeia, a antiga Taça CERS.

HÓQUEI EM PATINS - Taça WSE (ex Taça CERS)