Operação a Telma Monteiro “correu bem”

"Vai ser tudo diferente do que imaginei. Mas também tenho a certeza que estou rodeada pelos melhores, médicos, fisioterapeutas, clube, amigos, família, treinadores, colegas. E que, como já demonstrei inúmeras vezes, não me faltará resiliência", assinalou Telma Monteiro, na publicação.

Telma Monteiro foi operada em consequência de uma lesão no ligamento cruzado anterior, sofrida no primeiro combate nos Europeus de Montpellier, em França, tendo o Benfica, clube da judoca, indicado que manterá "intacto o objetivo de marcar presença nos sextos Jogos Olímpicos da carreira", em Paris 2024.

A judoca Telma Monteiro foi operada esta quinta-feira ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, uma intervenção que "correu bem", de acordo com a informação divulgada pela atleta na rede social Instagram.

A judoca, que completa 38 anos em dezembro, tem o mais vasto palmarés da modalidade em Portugal, com um bronze olímpico, quatro títulos de vice-campeã mundial, seis de campeã europeia e numerosas medalhas, muitas das quais no circuito internacional.

Após os Jogos de Tóquio 2020, realizados em 2021, Telma Monteiro revelou a vontade de continuar no circuito e apurar-se para Paris.

A oito meses dos Jogos e quando ainda decorre a qualificação nas 14 categorias de peso da modalidade, Telma Monteiro encontra-se em lugar elegível em -57 kg, ocupando a 13.ª posição direta - excluindo a atleta do país anfitrião e só contabilizando uma vaga de judoca por país -, entre as 17 apuradas via “ranking”.

A perda de competição internacional, em que se contabilizam os pontos acumulados para o apuramento, é um risco para a judoca lusa, que poderá, caso perca a posição elegível, ser obrigada a recuperar pontos na reta final da qualificação.