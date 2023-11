O FC Porto derrotou o Imortal, por 93-67, em partida da jornada 7 do campeonato de basquetebol.

Os dragões sobem ao segundo lugar, com os mesmos pontos do Benfica, que joga no sábado, na Luz, contra a Ovarense.

Basquetebol

Liga, fase regular, 7.ª jornada

FC Porto 93-67 Imortal