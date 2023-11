"Não era viável". Capitão da seleção de râguebi explica saída do novo selecionador

Tomás Appleton, capitão da seleção nacional de râguebi, explica que o selecionador Sebastien Bertrank saiu do comando técnico um mês após assumir o cargo porque "não era viável" a sua continuidade.

Em declarações à margem da "Web Summit", o internacional explica que os jogadores também só "souberam da notícia no dia de ontem".

"Existiam algumas incompatibilidades. O Sebastien também trabalhava para o ministério do Desporto em França e existiam incompatibilidades. Portugal tem tido mais solicitações para disputar mais competições no estrangeiro - na América do Sul ou na África do Sul - e percebeu-se que não era viável", disse.

Sébastien Bertrank tinha sido anunciado como selecionador de râguebi de Portugal a 12 de outubro, sucedendo no cargo ao compatriota Patrice Lagisquet, que liderou Portugal a uma prestação histórica no Mundial deste ano.

Appleton considera que faz sentido contratar um treinador francês, mas não há restrições.

"Há de sempre fazer sentir alguma linha de continuidade que consiga trazer os jogadores lusofranceses que se destaquem em França. Um treinador francês pode facilitar, mas não estamos restritos a um técnico francês. O futuro será risonho, temos uma base muito sólida para continuar", termina.