Detido suspeito pela morte de jogador de hóquei degolado por lâmina de patim

Um homem foi detido por suspeita do homicídio de Adam Johnson, brutalmente atingido na garganta pela lâmina de patim durante um jogo de hóquei no gelo em Inglaterra.

O incidente que envolveu o norte-americano de 29 anos, que jogava nos Nottingham Panthers, aconteceu no passado dia 28 de outubro, frente aos Sheffield Steelers.

O atleta caiu após o lance, mas conseguiu ainda levantar-se e patinar na direção do banco de suplentes. Depois de receber assistência médica, foi levado para o hospital, onde acabaria por sucumbir.

Uma investigação confirmou a morte como resultado de uma lesão fatal no pescoço, com as autoridades a terem detido um suspeito esta terça-feira.

“Temos falado com especialistas no setor e continuamos a trabalhar de maneira próxima com o departamento de saúde e segurança do Conselho Municipal de Sheffield”, indicou a polícia de South Yorkshire, responsável pela investigação, citada pela BBC.

Ao longo da sua carreira, Johnson representou equipas de hóquei no gelo como os Pittsburgh Penguins, os LA Kings e os Philadelphia Flyers, antes de se ter juntado aos Nottingham Panthers.