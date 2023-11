Benfica e Madeira SAD seguem em frente na Taça Europeia

A equipa feminina de andebol do Benfica garantiu presença nos oitavos de final da Taça Europeia, ao vencer a formação do Neistin, das Ilhas Faroé, por 33-25, na segunda mão da terceira eliminatória da competição.

A jogar em casa, a formação portuguesa, bicampeã nacional, somou o segundo triunfo frente às atuais líderes do campeonato das Ilhas Faroé, numa partida em que chegou ao intervalo a vencer por 18-11.

No sábado, também no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, a equipa do Benfica impôs-se por 34-27, no jogo da primeira mão da terceira eliminatória.

Com os dois triunfos, as encarnadas, fecharam a eliminatória com um agregado de 67-52, e seguem para os oitavos de final.

Também o Madeira SAD continua em prova depois de eliminar as islandesas do IBV (36-23 e 33-19).

[atualizado com vitória das insulares]