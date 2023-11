Portugal vice-campeão mundial de duplo minitrampolim por equipas

Portugal sagrou-se vice-campeão mundial feminino de duplo minitrampolim por equipas, na competição que decorre em Birmingham, Inglaterra, com o título a ficar para a Grã-Bretanha.

A equipa, constituída por Alexandra Garcia, Diana Gago, Sara Guido e Rita Abrantes, conseguiu um somatório de 10 pontos nos três saltos efetuados, o que garantiu a medalha de prata, atrás da Grã-Bretanha, que somou 14 e conquista o título mundial, enquanto o Canadá foi terceiro, com os mesmos 10 de Portugal.

Já na final por equipas masculina do mesmo aparelho, Portugal acabou por ficar no quarto lugar, com sete pontos, atrás dos Estados Unidos da América, primeiros com 12, da Espanha, em segundo com 11, e da Grã-Bretanha, terceira com nove.

Diogo Romão, José Rafael Domingues, Diogo Cabral e Diogo Fernandes estiveram perto do pódio, mas não conseguiram repetir o feito de 2022, em que a equipa lusa levou a prata.

Já na final por equipas de tumbling masculino, Portugal acabou no quinto lugar, numa prova ganha pelo Azerbaijão, com a Grã-Bretanha em segundo e a Dinamarca no lugar mais baixo do pódio.

Gonçalo Nunes, João Saraiva, Vasco Peso e Diogo Gomes foram os atletas que representam Portugal.

Apesar de as equipas contarem com quatro elementos, apenas três competiram nas finais por cada seleção.

Os Campeonatos Mundiais de trampolins vão decorrer até domingo, em Birmingham, em Inglaterra, com Portugal representando por 24 atletas nas provas de trampolim, duplo minitrampolim e tumbling.