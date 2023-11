Eleições antecipadas obrigam a adiar Meia Maratona de Lisboa

A Meia Maratona de Lisboa foi adiada para 17 de março de 2024 devido à marcação de eleições legislativas para o dia 10 do mesmo mês.

A organização da prova lembra que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) e as autoridades policiais "não permitem a realização de eventos lúdicos e desportivos de grande dimensão, que por via de cortes da via pública vão colocar em causa o exercício do direito de voto”.

As inscrições feitas até à data foram automaticamente transferidas para as novas datas, reforça o Maratona Clube de Portugal.

“Lamentamos desde já todos os inconvenientes que esta alteração possa causar aos atletas já inscritos, e pedimos desde já a compreensão de todos perante esta situação com que fomos confrontados e à qual somos alheios”, refere Carlos Moia.