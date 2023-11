​Surfista Laura Enever fixa novo recorde mundial de onda apanhada na remada

A surfista australiana Laura Enever bateu o recorde mundial feminino da maior onda apanhada na remada, isto é, sem assistência de mota de água, em Oahu, no Havai, anunciou esta quinta-feira a Liga Mundial de Surf (WSL).

A atleta, de 31 anos, apanhou uma onda de 13,30 metros em Outer Reef, em 22 de janeiro deste ano, ultrapassando o anterior recorde de Andrea Moller (12,80), a surfista brasileira que tinha estabelecido o máximo mundial em 2016, também no Havai (em Maui), e vendo agora confirmado o título atribuído pelo Guinness World Records.

"Sabia que [a onda] era grande quando remei para ela e, quando me meti em pé, olhei para baixo e percebi que era decididamente a maior onda que já tinha apanhado", afirmou em comunicado Laura Enever, ex-campeã mundial júnior (2009) e ex-top 10 da elite mundial, na qual competiu durante sete anos.

Este recorde é diferente do título mundial feminino para a maior onda surfada, que está na posse da brasileira Maya Gabeira e foi alcançado na Praia do Norte, na Nazaré, em 2020, mas com recurso a mota de água, estando fixado nos 22,40 metros.