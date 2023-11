Pedro Costa e João Bolina sobem a sétimo no Europeu de 49er

Os velejadores portugueses Pedro Costa e João Bolina subiram ao sétimo lugar no Europeu de 49er, em Vilamoura, aproximando-se dos lugares de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Os portugueses somaram esta quinta-feira resultados cimeiros nas três regatas, sendo quintos, terceiros e sétimos nos aprontos do dia, subindo do 25.º lugar após a regata inaugural de quarta-feira.

A dupla portuguesa é a quinta europeia, dado que este Campeonato da Europa é em formato Open, participando nações de fora do continente na competição.

Em Vilamoura, no concelho de Loulé, distrito de Faro, está em jogo uma vaga olímpica europeia, que neste momento seria atribuída à Bélgica, em sexto, com Yannick Lefebvre e Jan Heuninck, primeira das nações ainda por apurar em prova.

Portugal está, então, no sétimo lugar e em segundo na corrida à vaga olímpica, com a próxima dupla elegível, de Malta, no 14.º posto.

O Europeu é liderado, precisamente, pelos neozelandeses Isaac McHardie e William McKenzie, enquanto os austríacos Keanu Prettner e Jakob Flachtberger, segundos na geral, são a melhor dupla continental, quando estão disputadas quatro regatas.

Na sexta-feira termina a fase de qualificação, dividindo-se o pelotão, depois, nas frotas de ouro, prata e bronze.