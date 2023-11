Federação Internacional de Canoagem confirma três embarcações para Jogos Olímpicos

A Federação Internacional de Canoagem confirma as três quotas olímpicas portuguesas para Paris 2024, com as embarcações lusas a competirem em K1 1.000 e K2 500 metros, em masculinos, e K1 500 em femininos.

Em finais de agosto, nos Mundiais de Duisburgo, na Alemanha, os campeões mundiais João Ribeiro e Messias Baptista, em K2 500, Fernando Pimenta, prata em K1 1.000, e Teresa Portela, em K1 500, garantiram quotas para os próximos Jogos Olímpicos.

Hoje, essas vagas da canoagem de velocidade foram confirmadas pela federação internacional, que esclareceu ainda que as restantes quotas disponíveis serão alocadas nos campeonatos continentais.

Os Europeus de canoagem vão decorrer entre 8 e 9 de maio de 2024, em Szeged, na Hungria.

Portugal tem, neste momento, 20 lugares assegurados nos Jogos Olímpicos Paris 2024; além da canoagem, a missão portuguesa tem representação garantida no ciclismo, ginástica artística, atletismo, natação, surf, vela e tiro com armas de caça.

Os próximos Jogos Olímpicos decorrerão na capital francesa entre 26 de julho e 11 de agosto.