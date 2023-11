Desporto universitário e atividades subaquáticas "entram" na Confederação do Desporto de Portugal

Filipa Godinho, Daniel Monteiro e Ricardo José são os candidatos às eleições para a presidência da Confederação do Desporto Portugal (CDP).

A votação está marcada para a próxima segunda-feira, dia 13, das 12h30 às 18h30, na sede da CDP, em Algés, com a equipa vencedora a ser anunciada após a contagem dos votos, numa maioria de Federações de modalidades, contando ainda a Confederação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto.

Filipa Godinho, Pró-Reitora da Universidade de Coimbra e que desempenhou funções como Presidente da Federação do Desporto Universitário (FADU), pode ser a primeira mulher eleita.

Em declarações a Bola Branca, a (ainda) integrante do atual elenco da Confederação - liderado por Carlos Paula Cardoso, não rejeita a "continuidade", mas "com sangue e ideias novas". Por outro lado, pretende comprometer o Estado com a "prática e a difusão do desporto", mais do que o simples "apoio financeiro".

Já Daniel Monteiro, que teve também experiência como presidente da FADU e foi candidato à CDP, em 2019, derrotado por um voto, deseja preencher "um vazio político que existe no desporto português, muito promovido pelas últimas direções da Confederação", e que neste momento beneficia o Estado e retira voz às federações.

Por fim, também em Bola Branca como os restantes, Ricardo José, ex-presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, apresenta-se para levar as ideias do papel para o terreno, de fato, considerando que a Confederação já não serve os interesses das federações desportivas, após 21 anos da atual liderança". Por isso, procurou esta "mudança, construtiva".

O ainda presidente, de saída, Carlos Paula Cardoso (76 anos), lidera a instituição desde outubro de 2002, somando duas décadas de atividade ininterrupta.