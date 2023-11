A Astana Cazaqstan e a Alpecin-Deceuninck são as mais recentes confirmações na Volta ao Algarve em 2024, aumentando para seis as equipas do WorldTour na 50.ª edição da corrida portuguesa.

As duas equipas juntam-se à alemã BORA-hansgrohe, à neerlandesa dsm-firmenich e às francesas Groupama-FDJ e Arkéa-B&B Hotels, as outras formações do WorldTour já anunciadas para a próxima edição da Algarvia.

A prova vai decorrer entre 14 e 18 de fevereiro de 2024.