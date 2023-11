Judo. Rochele Nunes e Jorge Fonseca eliminados, Patrícia Sampaio na luta pelo bronze

Os judocas Rochele Nunes e Jorge Fonseca foram eliminados no Europeu de Judo que decorre em Montpellier e não chegaram ao bloco de finais.

A judoca do Benfica, 9.ª do “ranking”, foi desclassificada, na categoria +78kgs, contra Khrystyna Homan por, alegadamente, ter utilizado uma técnica perigosa.

Também Jorge Fonseca, 13.º do “ranking”, foi eliminado na segunda ronda pelo espanhol Nikoloz Sherazadishvili (28.º) com um ippon aos 39s do prolongamento.

O atleta do Sporting já foi bicampeão do mundo.

Já Patrícia Sampaio, na categoria -78kgs, vai lutar pela medalha de bronze no Europeu que decorre em França. O combate deste domingo será contra a neerlandesa Guusje Steennhuis (6.ª), três vezes medalhada em Mundiais.

Portugal soma uma medalha de prata por Catarina Costa, nos -48 kgs.