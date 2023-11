Judo. Telma Monteiro e Jorge Fonseca entram na primeira ronda do Europeu

Os judocas Telma Monteiro (-57 kg), seis vezes campeã europeia, e Jorge Fonseca (-100 kg), duas vezes campeão mundial, disputam os Europeus de Montpellier logo a partir da primeira ronda, ditou esta quinta-feira o sorteio.

Os dois judocas, que são cabeças de série, Telma Monteiro como sexta e Jorge Fonseca como sétimo, não tiveram a sorte de ficarem isentos, mas entram, teoricamente, com adversários menos cotados.

Telma Monteiro (12.ª do mundo), que, aos 37 anos, contabiliza 15 medalhas em Europeus, inicia na sexta-feira a competição diante da russa, a competir como neutra, Daria Kurbonmamadova (39.ª).

Já Jorge Fonseca, que tem um bronze em Europeus, em 2020, só entrará em ação no domingo, no último dia dos Europeus, no qual começará a prova diante do maltês Isaac Bezzina (91.º), um adversário com quem nunca lutou.

O sorteio realizado em Montpellier penalizou, sobretudo, Maria Siderot, judoca perto dos pontos do apuramento olímpico, e que na sexta-feira terá a difícil tarefa de superar, já na segunda ronda, a britânica Chelsie Giles.

Giles, de 26 anos, é terceira favorita em -52 kg e uma judoca com importante currículo: bronze olímpico em Tóquio'2020, vice-campeã mundial em 2022, campeã europeia em título (Sófia2022) e bronze em 2019.

Egutidze, que optou há uns meses por regressar aos -81 kg, descendo dos -90 kg, vai defrontar no sábado, também na segunda ronda, o israelita Saki Muki, um dos grandes candidatos da categoria e com forte palmarés.

Muki, que tem uma vitória (2023) e uma derrota (2021) diante de Egutidze, é bronze olímpico, por equipas, já foi campeão do mundo, em 2019, e europeu por duas vezes, em 2018 e 2015, além de um bronze na prova continental, em 2021.

Os Europeus de judo decorrem entre sexta-feira e domingo na Sud de France Arena, em Montpellier, com 386 judocas de 46 países inscritos, sendo uma prova que conta para a qualificação olímpica, com os pontos que atribui por classificação.

Portugal apresenta-se com 13 judocas, face à baixa de última hora de Raquel Brito, lesionada.

Entre os lusos, destaque para os judocas em zona de apuramento olímpico, nomeadamente Catarina Costa, Telma Monteiro, Bárbara Timo, Patrícia Sampaio, Rochele Nunes e Jorge Fonseca, bem como João Fernando, mas via quota continental.

Resultado do sorteio dos primeiros combates dos 13 judocas portugueses:

- Sexta-feira, 3 nov:

Primeira eliminatória:

-52 kg: Joana Diogo (32.ª) com a cipriota Sofia Asvesta (48.ª).

-57 kg: Telma Monteiro (12ª, sexta cabeça de série) com a russa, a competir como neutra, Daria Kurbonmamadova (39.ª).

-60 kg: Rodrigo Lopes (34.º) com o italiano Andrea Carlino (62.º).

Segunda eliminatória:

-48 kg: Catarina Costa (4.ª do 'ranking' mundial, oitava cabeça de série) com a austríaca Katharina Tanzer (27.ª).

-52 kg: Maria Siderot (27.ª) com a britânica Chelsie Giles (4.ª, terceira cabeça de série).

- Sábado, 04 nov:

Primeira eliminatória:

-63 kg: Bárbara Timo (15.ª, sexta cabeça de série) com a checa Vera Zemanova (123.ª).

-70 kg: Joana Crisóstomo (73.ª) com a alemã Miriam Butkereit (12.ª).

-73 kg: Thelmo Gomes (114.º) com o espanhol Jorge Cano Garcia (46.º).

Segunda eliminatória:

-81 kg: João Fernando (36.º) com o búlgaro Georgi Gramatikov (62.º).

-81 kg: Anri Egutidze (65.º) com o israelita Sagi Muki (8.º, quarto cabeça de série).

- Domingo, 05 nov:

Primeira eliminatória:

-100 kg: Jorge Fonseca (13.º, sétimo cabeça de série) com o maltês Isaac Bezzina (91.º).

Segunda eliminatória:

-78 kg: Patrícia Sampaio (11.ª, oitava cabeça de série) com a bielorrussa, a competir como neutra, Daria Kantsavaya (47.ª).

+78 kg: Rochele Nunes (9.ª, terceira cabeça de série) com a vencedora do combate entre a ucraniana Khrystyna Homan (99.ª) e a polaca Kinga Wolszak (34.ª).