Futsal. Sporting e Benfica já têm adversários para a Champions

O Sporting e o Benfica já conhecem os adversários para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

Os leões, que já venceram a prova por duas vezes, vão ser anfitriões do Grupo C. Na mesma “poule” estão também o Haladás (Hungria), o Loznica-Grad 2018 (Sérvia) e o Anderlecht (Bélgica).

Já as águias, que conquistaram o troféu em 2010, ficaram no Grupo B, com os anfitriões do Prishtina, o Dobovec (Eslovénia) e o Kairat Almaty (Cazaquistão).

Por sua vez, no grupo A, estão o Riga (Letónia), de Ricardinho, e o Barcelona (Espanha), da dupla Erick Mendonça e André Coelho, mas também o Etoile Lavalloise (França) e o Città di Eboli (Itália).

No Grupo D estão os espanhóis do Palma Futsal, campeões em título, juntamente com o Hit Kyiv (Ucrânia), o Olmissum (Croácia) e o Lubawa (Polónia).

A Ronda de Elite de futsal disputa-se entre 28 de novembro e 3 de dezembro.

