Jogador de hóquei no gelo morre degolado por lâmina de patim

Adam Johnson, jogador de hóquei no gelo, morreu no sábado à noite aos 29 anos após ter sido brutalmente atingido pela lâmina do patim de um adversário na garganta.

O incidente aconteceu durante um jogo dos Nottingham Panthers, quando dois jogadores colidiram durante um lance e caíram sobre Johnson.

O atleta caiu e, apesar de sangrar de forma abundante, ainda conseguiu levantar-se e patinar na direção do banco de suplentes com a ajuda de um outro jogador da sua equipa.

Já depois de ter recebido assistência médica, Adam Johnson acabaria por sucumbir ao ferimento horas depois do incidente.

O jogo foi interrompido na sequência do que aconteceu e todos os jogos da jornada em curso foram entretanto adiados.