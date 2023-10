Portugal com 14 medalhas no Europeu de ginástica acrobática

Portugal terminou com 14 medalhas, três das quais de ouro, o Campeonato da Europa de ginástica acrobática, que terminou, este domingo, em Varna, na Bulgária.

No último dia de competições, os ginastas portugueses conseguiram seis medalhas, duas das quais de ouro, garantidas por Mónica Lima e Maria Marvão que terminaram em primeiro lugar a final do exercício dinâmico, e pelo grupo masculino formado por João Teles, Gonçalo Sampaio, Nuno Santos e Vicente Colaço, também no exercício dinâmico.

O grupo feminino constituído por Eduarda Portela, Carolina Marques e Joana Pinto conquistou uma medalha de prata na final de equilíbrio, enquanto o par masculino formado por Lopes e Gonçalo Parreira ganhou o bronze na final de dinâmico.

Na categoria de juniores, o grupo masculino de Afonso Maia, Tiago Coelho, Jorge Silva e Pedro Ramalho terminou a final de dinâmico na segunda posição, e o par misto formado por André Fiuza e Madalena Tomás arrecadou o bronze na final de Equilíbrio.

No sábado, grupo masculino sénior composto por João Teles, Gonçalo Sampaio, Nuno Santos e Vicente Colaço conquistou o ouro na categoria de "all around", feito inédito na ginástica acrobática portuguesa.