África do Sul na final do Mundial de Râguebi

A África do Sul está na final do Campeonato do Mundo de Râguebi, que está a decorrer em França.

A campeã em título venceu a Inglaterra pela vantagem mínima, 16-15, com reviravolta perto do final.

O único ensaio da partida foi apontado por RG Snyman (para os sul-africanos).

Os “Springbox” vão, agora, defrontar a Nova Zelândia na final do próximo sábado, dia 28, no Stade de France, em Paris.

É a quarta final de um Mundial para os sul-africanos, que venceram todas as três anteriores, em 1995, 2007 e 2019, e será a primeira vez que reencontram os “All Blacks” na decisão, após o histórico embate de 1995. A Nova Zelândia que também detém 3 mundiais – 1987, 2011 e 2015.

Antes, na sexta-feira, Argentina e Inglaterra jogam para o terceiro lugar no Mundial de Râguebi.