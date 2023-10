Nova Zelândia na final do Mundial de Râguebi

A Nova Zelândia venceu a Argentina por 44-6, em encontro das meias-finais do Campeonato do Mundo de râguebi, disputado no Stade de France, em Paris, e tornou-se na primeira seleção qualificada para a final do França 2023.

Os “All Blacks” conseguiram sete ensaios, três dos quais assinados por Will Jordan (11, 62 e 73 minutos), num encontro em que Jordie Barrett (16), Shannon Frizell (42 e 49) e Aaron Smith (42) também cruzaram a linha de meta.

É a quinta final em 10 edições do Campeonato do Mundo para os neozelandeses, que perderam apenas uma decisão, em 1995, e sagraram-se campeões em 1987, 2011 e 2015.

A final está prevista para 28 de outubro, às 20:00, em Paris, onde os “All Blacks” defrontarão o vencedor da outra meia-final, entre África do Sul e Inglaterra, que se joga no sábado, às 20h00, também em Paris.