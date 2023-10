Las Vegas Aces são as primeiras bicampeãs da WNBA em 21 anos

As Las Vegas Aces revalidaram, na madrugada desta quinta-feira, o título de campeãs de Liga norte-americana feminina de basquetebol (WNBA), ao derrotarem no quarto jogo das finais as New York Liberty, por 70-69, fechando a série com 3-1.

As Aces são a primeira equipa em 21 anos a conseguir revalidar o título na WNBA, juntando-se às Los Angeles Sparks (2001 e 2002) e às Houston Comets (1997, 1998, 1999, 2000) no grupo de equipas que conseguiram ganhar títulos consecutivos.

No jogo de quarta-feira esteve em destaque a extrema A'ja Wilson, que conseguiu um duplo-duplo com 24 pontos e 16 ressaltos, a que juntou um roubo de bola e um desarme de lançamento. Foi eleita a jogadora mais valiosa (MVP) das finais da WNBA.

As Las Vegas Aces venceram as duas primeiras partidas das finais disputadas em casa, foram derrotadas no primeiro jogo em Nova Iorque, mas na segunda partida fora de casa conseguiram triunfar e fecharam com um 3-1 perante as rivais.