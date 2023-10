Andebol. FC Porto perde na Alemanha

ANDEBOL - Liga dos Campeões

5ª Jornada

Magdeburg (Alemanha) 37-33 FC Porto

Intervalo: 18-17

Melhores marcadores do encontro: Ómar Magnusson (Madgeburg) com 10 remates e Nikolaj Christensen (FC Porto) com 13 remates, ambos com 9 golos.

Classificação (provisória)

1- Barcelona (175-136) 10 pontos

2- Veszprem (Hungria) (168-150) 8

3- GOG (Dinamarca) (166-157) 8

4- Magdeburg Alemanha) (152-147) 6

5- Montpellier (França) (144-152) 4

6- FC Porto (151-171) 4

7- Wisla Plock (Polónia) (124-140) 0

8- Celje (Eslovénia) (148-175) 0

6ª Jornada

26 out

FC Porto - GOG (Dinamarca) 19h45