Vaga em aberto: quem será a primeira portuguesa em 28 anos no ciclismo olímpico de estrada?

Quem será a próxima Ana Barros? Portugal voltará a ter, em Paris 2024, uma mulher nas provas de estrada de ciclismo dos Jogos Olímpicos, 28 anos depois de Atlanta 1996, e a vaga está em aberto.

Em declarações a Bola Branca, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) admite que, neste momento, "a corredora mais cotada em Portugal" é Maria "Tata" Martins. Contudo, o possível apuramento simultâneo no ciclismo em pista, especialidade da atleta da Fenix-Deceuninck, de 24 anos, que aposta, em concreto, no omnium, pode abrir espaço a uma das jovens que agora surgem no panorama nacional.

"É possível que [Martins] corra na duas provas, mas pode não ser essa a opção. Podem surgir novas atletas, que estão a crescer e a afirmar-se no ciclismo feminino português e que também são boas alternativas. Portanto, é uma decisão da equipa técnica, que, em função do percurso da corrida, do estado de forma, da evolução, escolhem a melhor atleta para aquela corrida e que irá representar Portugal", diz Delmino Pereira.

É necessário mais apoio ao ciclismo feminino

O presidente da FPC não tem dúvidas de que esta histórica presença do ciclismo feminino português nos Jogos Olímpicos atrairá mais jovens e mulheres para a modalidade. Porém, pede mais apoios ao Governo.

"Quando um governo exige ou pede que aconteça mais desporto no feminino, deve haver também investimento da parte do governo. Apesar de o Governo dar estes sinais, a verdade é que, em termos de apoio especial e económico, ainda não há um investimento assinalável como nós precisávamos. porque nós não podemos retirar financiamento ou retirar apoio do ciclismo masculino para o feminino", sublinha.



Delmino Pereira destaca o crescimento "não exponencial, mas razoável", do ciclismo feminino português. A primeira Volta a Portugal feminina foi em 2021 e, em 2024, a prova já será internacional. Sintoma de um acompanhamento das "tendências internacionais", dentro do possível:

"Dentro das nossas possibilidades, também estamos a investir. Não é exponencial, é um crescimento razoável para aquilo que nós precisamos. Principalmente ao nível de novos clubes, novos patrocinadores, novos projetos e algumas atletas que decidiram ir para o ciclismo."

Esta quarta-feira, a FPC anunciou que Portugal vai ter três ciclistas - dois homens e uma mulher - nas provas de estrada dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, após a atualização do "ranking" mundial de fim de época.