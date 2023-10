Sporting e ABC entraram a ganhar na fase de grupos da Liga europeia de andebol, esta terça-feira, ao passo que o Benfica perdeu.

Os leões derrotaram, no Pavilhão João Rocha, o Chrobry Glogów, da Polónia, por 37-20, no arranque do grupo H.

Os minhotos venceram, na Eslováquia, o Povazská Bystrica, por 26-34, na primeira jornada do grupo D.

Já os encarnados perderam no terreno dos franceses do Nantes, por 37-28, a contar para o grupo A.