FC Porto entra com vitória na Taça Europa de basquetebol

O FC Porto estreou-se no Grupo E da Taça Europa de basquetebol com um importante triunfo, por 79-71, sobre o Norrkoping Dolphins, na Suécia, esta terça-feira.

Os dragões, que lideravam ao intervalo por quatro pontos (41-37), passaram para a frente a meio do segundo período, na sua melhor fase, e nunca mais deixaram o comando, contando com um inspirado Tanner Omlid.

Omlid, com 25 pontos, foi o melhor marcador do desafio, com mais dois pontos do que o rival Felix Terins, sendo que o norte-americano da equipa portuguesa conseguiu ainda oito ressaltos e fez duas assistências.