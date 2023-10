Benfica marca 10 na 10ª Supertaça consecutiva

O Benfica conquistou pela 10.ª vez consecutiva a Supertaça feminina de hóquei em patins, ao vencer o Académico da Feira por 10-1, na final disputada no Pavilhão do Turquel.

As decacampeãs nacionais já ganhavam ao intervalo por 5-0 e dilataram a vantagem no segundo tempo, defendendo com sucesso um título que ganharam pela primeira vez em 2013 - a edição de 2020 não se realizou, devido à pandemia de Covid-19.

Os golos das encarnadas foram apontados por Raquel Santos (3), Cata Flores (2), Inês Severino, Marlene Sousa (2), Elena Tamiozzo e Maria Sofia Silva.

Já pelo Académico da Feira marcou Brenda Lucero o tento de honra.

O Académico da Feira, que já tinha perdido a final da Taça de Portugal frente ao Benfica, continua sem qualquer título na Supertaça.