África do Sul e Nova Zelândia nas meias-finais

A África do Sul eliminou a anfitriã França (28-29) no Mundial de Râguebi e deixou o país em estado de choque. Na outra partida dos quartos de final, a Nova Zelândia derrotou a Irlanda.

Numa partida intensa e com troca de lideranças, a África do Sul – atual campeão do mundo - acabou por ser superior aos gauleses. No entanto, os franceses ainda lideravam ao intervalo (22-19).

Já antes, a Nova Zelândia ganhou à Irlanda por 28-24. Os “All Blacks” estiveram sempre na frente do marcador, mesmo em períodos em que estiveram em inferioridade numérica.

Meias-finais:

Sexta-feira, 20 outubro

Argentina - Nova Zelândia, 20h00

Sábado, 21 outubro

Inglaterra - África do Sul, 20h00